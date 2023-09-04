"Художники нанесут на телеком-объекты изображения одних из самых узнаваемых достопримечательностей Екатеринбурга. Шкафы украсят башня связи, вид на Верх-Исетский металлургический завод, гостиница "Исеть", Макаровский мост, входная группа парка Маяковского, Белая башня, спортивный комплекс "Динамо" и цирк", — говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, арт-объекты будут расположены на проспекте Ленина, улицах Малышева и Толмачева. Туристы смогут обойти их примерно за полчаса.

В ведомстве также напомнили, что по итогам летнего сезона Свердловская область заняла шестое место по объему туристического потока. За три летних месяца в регион было совершено более 1 млн турпоездок.