"В пятерку самых популярных для детского отдыха маршрутов вошли Сочи, Анталья, Москва, Санкт-Петербург и Минеральные Воды", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на рейсах на морские курорты каждый пятый пассажир был ребенком. На направлении в Сочи было обслужено более 69 тыс. маленьких пассажиров, в Анталью — более 40 тыс.

По доле перевезенных детей самым "детским" направлением лета 2023 года стало Актау (Казахстан). На рейсах к побережью Каспийского моря было всего обслужено около 5 тыс. пассажиров, из них 40% детей.

Всего в летние каникулы "Кольцово" обслужил более 275 тыс. детей.