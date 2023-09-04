Как сообщает пресс-служба "Корпорации МСП", в рамках программы льготного инвестиционного кредитования, оператором которого является корпорация, компания получила кредит на 200 млн рублей.

"Заемные средства будут направлены на завершение проекта по строительству туркомплекса. Из запланированных 186 номеров уже действует 62. В рамках первой очереди для отдыхающих доступны бассейн, спа-зона, термальный комплекс, медицинский центр, ресторан и кафе. Открытие новых корпусов намечено на начало 2024 года", — приводит пресс-служба слова владельца "МОК" Николая Харченко.

В пресс-релизе отмечается, что реализация проекта позволит увеличить количество отдыхающих в туркомплексе до 50 тыс. человек в год, годовая выручка, как ожидается, вырастет на 84%. Общая стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд рублей.

ООО "МОК" занимается проектами в туристической отрасли. В частности, компания является оператором санатория "Сибиряк" и туркомплекса "Резиденция Поляна Verde" в Новосибирской области, а также глэмпинга "Лес" в Сочи.