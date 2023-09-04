Капитальный ремонт фасада на Зверинской улице, 17Б, близок к завершению. При этом два из четырех кованых драконов, его украшавших, были полностью утрачены из-за коррозии металла.

"Благодаря тому, что два других дракона сохранили свой первозданный вид, мастера смогли воссоздать утраченные фигуры с исторической достоверностью", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Работу провели в мастерской реставратора высшей категории Геннадия Вьюнова, где ранее также были изготовлены фонари для императорского павильона Витебского вокзала и проведена реставрация ограды Михайловского сада.

По мнению специалистов, драконы на здании появились в момент эпохи расцвета художественной ковки на рубеже XIX-XX веков. Работа могла быть выполнена вручную в мастерской Энгельсона, что подтверждает сочетание шведского железа и стиля французского ренессанса.

Доходный дом капитана Асташева был возведен в 1899-1900 годах в стиле эклектики на Петроградской стороне в Петербурге по проекту архитектора Владимира Курзанова.