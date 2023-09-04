Заявки, поданные российскими юридическими лицами, подлежат рассмотрению совместной российско-абхазской комиссией по подготовке предложений по кандидатуре. Заявки принимаются Минэкономразвития России и Минэкономики Абхазии в срок до 15 сентября 2023 года.

Как сообщалось, Россия и Абхазия заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Работы по реконструкции аэропорта будут осуществляться в два этапа за счет средств частного инвестора. По предварительной оценке, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей. В случае своевременной реализации проекта, возобновление деятельности аэропорта планируется в четвертом квартале 2024 года.

На первом этапе запланирована реконструкция 2,4 км из 3,6 км взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту принимать пассажирские самолеты типа SSJ-100, МС-21 и грузовые Ил-76. Ожидается, что годовой объем пассажиропотока на первом этапе реконструкции составит 375,8 тыс. человек. Второй этап восстановительных работ начнется по достижении отметки в 1 млн пассажиров в год, приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

Ожидается, что пассажиропоток аэропорта после завершения всех этапов реконструкции составит порядка 1,2 млн пассажиров в год.

Аэропорт Сухума — единственный в республике, он был построен в 1960-е годы. Его пропускная способность в летний период составляла до 5 тыс. пассажиров в сутки. В 1993 году из-за военных действий аэропорт был закрыт.