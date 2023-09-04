Управлению автомобильных дорог Республики Мордовия предоставлены 15 земельных участков. Планируемая к строительству дорога свяжет Старый Город в Мордовии и деревню Вещерка Нижегородской области.

"Создание новой автодороги позволит расширить туристический потенциал регионов, а также создать доступные и качественные условия для отдыха россиян", — отмечается в сообщении.

Сейчас маршрут из Темниковского района Мордовии в район нижегородского Дивеева можно проложить только через Теньгушево, где есть мост через р.Мокша. Прямая дорога может пройти неподалеку от Мордовского государственного природного заповедника.

Паломническо-туристический кластер "Арзамас — Дивеево — Саров" создан в Нижегородской области в 2018 году при поддержке президента РФ Владимира Путина и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.