Из опубликованного на сайте комитета отчета следует, что в трагедии виновен командир воздушного судна (КВС), который вместе с 7 туристами погиб при крушении вертолета.

"Причиной авиапроисшествия явилось непринятие командиром воздушного судна (КВС) своевременного решения о полете на запасной аэродром в метеоусловиях, не соответствующих правилам визуальных полетов и уровню подготовки экипажа", — говорится в окончательном отчете.

Факторами, которые способствовали трагедии, МАК назвал отсутствие у командира судна достаточной подготовки к выполнению маневров по приборам; невыполнение экипажем положений руководства по летной эксплуатации и технологии работы членов экипажа Ми-8 при срабатывании звуковой сигнализации "Опасная высота".

В числе таких факторов МАК указывает и на "психологические особенности личности КВС, связанные со снижением, вероятно возрастным, логичности и аналитичности мышления до уровня ниже среднего, а также с чрезмерной склонностью к риску, с пренебрежением и недооценкой опасности, что, в том числе, не позволило ему извлечь требуемые уроки после схожего авиационного происшествия в прошлом".

12 августа 2021 года вертолет Ми-8Т местной авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров — погибли восемь человек. В тот день в районе трагедии был сильный туман.