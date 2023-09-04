"В августе в лагере на побережье озера Иссык-Куль прошли две образовательные смены. В них приняли участие более 360 детей в возрасте от 7 до 18 лет из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Для детей были организованы интерактивные занятия, мастер-классы, выставки, тематические экскурсии и конкурсы, посвященные знаковым элементам культуры и событиям истории России. Помимо обучения, в лагере прошли развлекательные, спортивные и экскурсионные мероприятия. В течение каждой из смен участники смогли погрузиться в мир русской культуры, узнать о традиционных видах народного искусства, испытать себя в состязаниях и спортивных играх, познакомиться с достопримечательностями, кухней, музыкой и народными обычаями России", — отмечается в сообщении.

Фото: Международный лагерь "Первый"

Как подчеркивают организаторы, участие в международном детском лагере позволило детям не только улучшить знание русского языка, но и найти друзей среди ребят, которые также интересуются русской культурой.

"Проведение международного детского лагеря для ребят из СНГ способствует формированию и укреплению единого культурного пространства наших стран", — подчеркнул на церемонии закрытия лагеря исполнительный директор общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Виталий Мартынюк.

Фото: Международный лагерь "Первый"

Международный детский лагерь проводился Институтом современных социально-гуманитарных исследований при грантовой поддержке министерства просвещения РФ.