"С сегодняшнего дня приказом директора нацпарка отменены все ограничения, введенные ранее из-за чрезвычайной пожарной опасности. В настоящее время все маршруты открыты для посещения", — сказал собеседник агентства.

Ранее из-за засушливой погоды на территории Тебердинского нацпарка в Карачаево-Черкесии начался природный пожар.

Информация о том, что в Тебердинском нацпарке на территории Домбайского лесничества обнаружен очаг лесного пожара площадью 0,2 га, поступила вечером 30 августа. Позже МЧС России сообщило о локализации пожара на площади 3,9 га. Однако за несколько дней площадь возгорания увеличилась до 5,3 га.

Угрозы распространения огня на ближайший населенный пункт — поселок Домбай, расположенный в 4 км от места пожара, — нет, так как между территориями есть естественные преграды — ручьи.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.