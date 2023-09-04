"Продажи речных круизов на бархатный сезон в этом году выше, чем год назад, хотя в прошлом году их поддерживала акция кешбэка. Летний сезон туроператоры также оценивают как успешный. В туркомпаниях отмечают резко выросший за последние три года интерес к круизам, увеличение ассортимента предложений и заметное расширение рамок сезона", — говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель генерального директора компании "Водоходъ" Илья Суховольский, загрузка 24 теплоходов осенью превышает 74%. Стабильно высокий спрос сохраняется на короткие круизы из Санкт-Петербурга на Валаам и по Ладожскому озеру в Карелию. На первую половину сентября в "Водоходе" хорошо загружены круизы по Золотому кольцу. Из Нижнего Новгорода популярны круизы до Казани, в Елабугу, Кострому и до Плёса.

Туроператор FUN&SUN также отмечает рост интереса россиян к круизам осенью.

"У нас повышенный спрос на круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода продолжительностью от 2 до 7 ночей", — сообщила руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова.

Она напомнила, что туроператор впервые в этом году запустил речные круизы под собственным брендом FUN&SUN Cruise. Теплоход, прошедший полную реновацию в 2019 году, предоставил "ВодоходЪ". Он также обеспечивает обслуживание на борту и экскурсионную программу, а FUN&SUN отвечает за питание, организацию досуга на судне и реализацию круизов.

Как сообщил руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин, спрос однозначно лучше, чем в то же время год назад.

"В прошлом году нам пришлось снимать с осенних маршрутов некоторые теплоходы, в этом мы с объемом справляемся. Более того, на октябрь поставлены дополнительные рейсы", — пояснил эксперт.

В целом, по его словам, летний сезон-2023 оказался лучше прогнозов, хотя туроператор задействовал в навигацию весь свой флот – 10 теплоходов вместо пяти в 2022 году.

"В допандемийные годы к середине сентября поток падал в разы и лайнеры уходили в затоны, сезон заканчивался. Но оказалось, что круизный отдых – это скорее экскурсионные туры с размещением в комфортабельной гостинице на природе, а экскурсии осенью так же интересны, как и летом. При этом цены на осенние круизы на 15-30% ниже, чем на летние", — подчеркнул генеральный директор агрегатора круизов "Инфофлот" Андрей Михайловский.

По его словам, раньше круизная навигация в Москве заканчивалась к 1 октября, сейчас столичный флот работает до 15 ноября.

Как напоминают в РСТ, начиная с 2020 года российская круизная отрасль работает без иностранных туристов: лайнеры, которые прежде были задействованы под иностранцев, теперь предлагаются россиянам. В прошлом году, по данным РСТ, по рекам России путешествовало около 600 тыс. круизеров. Михайловский прогнозирует, что в нынешнем сезоне можно рассчитывать на рост числа пассажиров круизных судов на 10-15%, до 650-700 тыс. человек.