"Следующий этап — привести в порядок взлетную полосу. Это аэропорт, который на 100% будет востребован, в этой зоне живут порядка 1 млн человек", — сказал глава региона Рустам Минниханов на церемонии открытия в минувшую субботу.

Пропускная способность нового терминала площадью 8,5 тыс. кв. метров составляет 200 пассажиров в час на вылет и еще столько же на прилет.

"Значительная часть крупных предприятий Татарстана расположена в Закамской зоне. Поэтому важно, чтобы аэропорт продолжал развиваться. При строительстве терминала мы ставили перед собой главную цель — создать самые комфортные условия для пассажиров", — цитирует пресс-служба главы Татарстана генерального директора "КАМАЗа" Сергея Когогина.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя (аэропорт является 100%-й "дочкой" ПАО "КАМАЗ"), в здание нового терминала поэтапно будет переведено обслуживание всех внутренних рейсов аэропорта "Бегишево". Терминал построен с перспективой увеличения пассажиропотока до 1 млн пассажиров в год.

По информации пресс-службы "КАМАЗа", до конца года в планах аэропорта — обслужить 660 тыс. пассажиров, планируемый пассажиропоток на 2024 год — около 700 тыс.

В прошлом году аэропорт принял более 618 тыс. пассажиров, по итогам 8 месяцев текущего года — почти 447 тыс.

Как сообщалось, масштабные работы по реконструкции стартовали в 2019 году. АО "Аэропорт "Бегишево" тогда заключило договор на строительство аэровокзала с ООО "Евростиль" (Набережные Челны). Стоимость работ — 769,6 млн рублей.

Аэропорт "Бегишево" им. Н.В.Лемаева расположен в 29,5 км от Нижнекамска и 25 км от Набережных Челнов. Открыт для международных полетов в 1998 году. Возможностями аэропорта пользуются жители городов Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Елабуга, Менделеевск, Агрыз, Мензелинск, а также Удмуртии, Башкирии и сотрудники крупных предприятий Камского инновационного территориально-производственного кластера.

Маршрутная сеть международного аэропорта "Бегишево" насчитывает 10 направлений.