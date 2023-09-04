"Уже пятый год мы восстанавливаем и возрождаем малые фонтаны Петербурга. Многие из них за годы забвения успели превратиться в клумбы или исчезли вовсе. Мы открыли сразу шесть фонтанов в Центральном, Московском и Калининском районах. Каждый из них был воссоздан по историческим чертежам и фотографиям", — сказал губернатор.

Он сообщил, что во дворе дома №51 на Литейном проспекте парные фонтаны установили в 1970-е годы.

"К началу восстановительных работ вместо фонтанов стояли клумбы. Наши специалисты смогли на год раньше завершить ремонт и превратить это популярное среди горожан место у театра "На Литейном" в уютный уголок", — отметил Беглов.

С 2019 года в Петербурге реконструированы 35 фонтанов, еще восемь — капитально отремонтированы. В планах на 2024 год восстановление еще двух десятков фонтанов.