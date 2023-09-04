"В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки до границы с КНР ФПК продлевает период курсирования поезда №328/327 Иркутск — Забайкальск — Иркутск до 11 декабря 2023 года. Ранее планировалось, что поезд будет курсировать до конца августа", — говорится в сообщении.

Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям. В эти же дни поезд будет отправляться в обратном направлении.

Первый поезд из Иркутска до границы с КНР в Забайкалье (в район погранперехода в Китай) отправился 29 апреля текущего года после снятия коронавирусных ограничений со стороны КНР. Маршрутом воспользовалось уже более 30 тыс. человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Железнодорожный погранпереход Забайкальск — Маньчжурия — крупнейший пункт пропуска между Россией и Китаем.