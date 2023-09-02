"От подтоплений ущерб был минимален, а эксперты отмечали, что город избежал худшего в ситуации с штормом. Власти ранее предупреждали, что супертайфун "Саола", приближавшийся накануне к Гонконгу, со средней скоростью ветра более 200 км/ч, приведет к разрушениям, сравнимым с 2018 годом и тайфуном "Мангхут"", — отмечает издание.

С метеостанций, расположенных на островах у берегов Гонконга, сообщали, что скорость ветра тайфуна достигала 140 — 160 км/ч. Однако "Саола" оказалась слабее, чем прогнозировали метеорологи. Синоптики полагали, что тайфун может оказаться одним из пяти самых сильных, обрушившихся на провинцию Гуандун с 1949 года. В Гонконге объявили высший уровень опасности — в предыдущий раз его задействовали в 2018 году.

В субботу в Гонконге поступали сообщения о поваленных деревьях, сорванных ветром солнечных батареях и разбитых окнах, местами — о затоплениях. Однако данных по погибшим нет.

Аэропорт Гонконга начинает возвращаться в нормальный режим работы: накануне его администрация отменила порядка 460 авиарейсов. В субботу ожидается, что в аэропорт прибудут и из него отбудут 480 рейсов.

Ранее в связи с угрозой тайфуна десятки миллионов жителей южного Китая укрылись в убежищах. Власти также эвакуировали более 780 тыс. человек из опасных зон.

Ночью "Саола" также принесла дожди в провинцию Гуандун, городской округ Жухай. Метеорологи ожидают, что тайфун будет слабеть, пока двигается вдоль южного побережья Китая. Однако скорость его ветра еще достигает 145 км/ч, и власти призывают не терять бдительности.