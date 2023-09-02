"С 3:00 2 сентября до 3:00 3 сентября на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов для строительства Лианозово (...) Скоро здесь появится обновленная станция D1 и пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Работы пройдут в выходной день, когда пассажиропоток наименьший", — говорится в телеграм-канале ведомства.

На Савеловском направлении часть поездов будет отменена, интервалы движения поездов частично увеличат до часа. Часть поездов проследует с отменой остановок.

На Белорусском направлении часть поездов будет отменена, интервалы движения поездов частично увеличат до получаса. Часть поездов не будет останавливаться на станциях "Беговая" и "Тестовская".

Кроме того, интервалы движения "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Шереметьево" будут значительно увеличены, большая часть рейсов отменена.

В субботу по очереди будут закрыты пути на участке от "Бескудниково" до "Лобни": с начала движения до 15:00 — путь в Москву, с 15:00 до окончания движения — путь в область. В это время поезда будут следовать по очереди в реверсивном режиме.

Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом 1195 от станции метро "Ховрино" — автобус ходит с интервалом 10 минут, сообщили в дептрансе.