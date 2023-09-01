По данным надзорного ведомства, проверка выявила нарушения законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации пассажирских канатных дорог, не позволяющие обеспечить соблюдение требований безопасности.

"Допущено значительное число нарушений требований, предъявляемых к техническому состоянию и использованию указанных объектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксплуатация канатных дорог будет приостановлена до полного устранения нарушений.

В прокуратуре КЧР "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о кресельных канатных дорогах первой, второй и третьей очередей.