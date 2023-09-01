Полеты будут выполняться раз в две недели: из Душанбе в Махачкалу по пятницам (21:00), из Махачкалы в Душанбе — в ночь с субботы на воскресенье (0:20).

Кроме того, авиакомпания увеличивает частоту рейсов из Душанбе в московский аэропорт "Жуковский" и в Самару, а также из Худжанда в Сургут.

"Начиная со 2 сентября, самолеты авиакомпании будут совершать полеты в Жуковский дважды в неделю — по вторникам и субботам. В обратном направлении — по средам и воскресеньям. Время вылета из Душанбе — 22:20, из аэропорта Жуковский — в 2:00", — говорится в сообщении.

Дважды в неделю будут также выполняться рейсы из Душанбе в Самару (со 2 сентября по понедельникам и субботам) и из Худжанда в Сургут (с 4 сентября по понедельникам и четвергам).

В настоящее время авиакомпания осуществляет полеты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию, Иран, Россию, Казахстан и Узбекистан. В парке авиакомпании самолеты Boeing 737-800 и Boeing 737-900.