"Масштабный выставочный проект посвящен выдающемуся маринисту и пейзажисту XIX века Боголюбову — автору батальных картин с изображениями прославленных морских сражений, мастеру отечественного и западноевропейского пейзажного пленэра. Выставка впервые представляет творчество художника в Третьяковской галерее и проходит в преддверии его 200-летнего юбилея", — говорится в сообщении.

В галерее напомнили, что Боголюбов был удостоен звания профессора Академии художеств, входил в Товарищество передвижных художественных выставок и был одним из ведущих мастеров своего времени, развивавшим этюдный стиль в пейзажном жанре.

"Разделы выставки позволяют проследить основные периоды и сферы творческой деятельности пейзажиста, от времени обучения в Академии художеств в 1850-е годы до 1880-х годов. 120 живописных и графических произведений из 15 музейных собраний представят различные грани творческой деятельности члена Товарищества передвижников и приближенного российских императоров, создателя Саратовского музея им. А.Н.Радищева и Общества русских художников в Париже", — добавили в пресс-службе.

Также в галерее пройдет выставка, приуроченная к 100-летию московского спорта на которой будет представлено более 130 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из собрания Государственной Третьяковской галереи и 15 других музеев. Выставка пройдет с 14 сентября по 14 января.