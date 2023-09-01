"После консультаций с бизнес-сообществом министерство поддержало предложение туроператоров о переносе срока ответственности для компаний за невнесение данных в систему "Электронная путевка". Сейчас штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минэкономразвития, перенос сроков наступления ответственности позволит туркомпаниям сосредоточиться на успешном завершении летнего сезона, без дополнительной нагрузки, а также протестировать систему и наладить туроператорам взаимодействие своих систем и электронной путевки.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что готовность туроператоров по выездному туризму и турагентов к работе с системой "Электронная путевка" оценивается как крайне низкая, поскольку последние годы она постоянно переносилась.

По данным участников рынка, с системой электронных путевок сейчас взаимодействуют не более 10 туроператорских компаний. При этом всего в Едином федеральном реестре 360 туроператоров по выездному туризму. По мнению туроператоров, чтобы к системе могли подключиться все игроки, нужно время минимум до конца первого квартала 2024 года.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России вступил в силу 1 сентября 2022 года. Туроператоры по выездному туризму с 1 сентября 2023 года должны передавать в единую информационную систему электронных путевок данные обо всех проданных турах за рубеж. Для турпакетов по России это требование отложено на год, до 1 сентября 2024 года.