"На заседании транспортно-координационного центра (UKOME) муниципалитета Стамбула (IMM) было принято решение снизить скорость движения на электросамокатах с 20 до 12,5 км/час. Правило будет действовать в пяти крупных районах с высокой плотностью пешеходного движения – Кадыкей, Шишли, Бешикташ, Бейоглу и Фатих", — пишет издание.

Как отмечает портал, также власти города решили сделать пешеходными зоны возле исторических достопримечательностей Стамбула: у древних стен Константинополя (Феодосиевы стены) и площади Топкапы, где расположен главный дворец Османской империи.