"Авиация МЧС России продолжает работу по защите населенного пункта и объектов инфраструктуры поселка Домбай в районе тушения лесного пожара в Карачаевском городском округе", — говорится в сообщении.

Ранее, по данным чрезвычайного ведомства, применение авиации было невозможно из-за сильного задымления.

Также для ликвидации очагов пожара применяются ранцевые огнетушители, шанцевые инструменты и подручные средства.

При этом работу и передвижение личного состава, привлеченного на тушение, осложняет крутизна склонов, камнепад и сложный рельеф местности.

Накануне МЧС России сообщило о локализации пожара на территории нацпарка в Карачаево-Черкесии на площади 3,9 га.

Информация о том, что в Тебердинском нацпарке на территории Домбайского лесничества обнаружен очаг лесного пожара площадью 0,2 га, поступила вечером 30 августа. К утру четверга площадь возгорания увеличилась до 3,1 га, а затем выросла до 3,9 га.

Угрозы распространения огня на ближайший населенный пункт — поселок Домбай, расположенный в 4 км от места пожара, — нет, так как между территориями есть естественные преграды в виде ручьев.

Из-за высокой пожарной опасности были полностью закрыты для посещения все экологические маршруты на территории нацпарка.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.