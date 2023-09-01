"В этом году гости погрузятся в атмосферу русской народной культуры", — отмечается в сообщении.

Самым ярким событием фестиваля, согласно пресс-релизу, станет выступление театра моды, который покажет несколько коллекций русских народных костюмов.

Также в программе — мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, ткацкому ремеслу и изготовлению куклы-оберега.

Под руководством профессиональных танцоров и актеров гости смогут научиться русским народным танцам, а также принять участие в веселых играх и хороводах.

Кроме того, на фестивале выступят фольклорные коллективы. Посетителям покажут силовое шоу. Для них откроется ремесленная ярмарка с сувенирами ручной работы и угощениями. Запланирована также экскурсия по дворцово-парковому ансамблю усадьбы.