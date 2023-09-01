"С начала текущего года Крым принял 3,79 миллиона туристов. Это на 28 % меньше, чем за аналогичный период 2022 года", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в целом курортный сезон в Крыму можно считать состоявшимся, хотя туристическая отрасль "работала в непростых условиях".

Аксенов уточнил, что на следующей неделе Министерство курортов и туризма РК начнет прием заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты из расчета 4 МРОТ на каждого сотрудника при выполнении условий по сохранению занятости в соответствии с постановлением Кабмина РФ.

"Для определения выплат за отчетный период взят третий квартал, когда численный состав сотрудников самый высокий", — добавил глава республики.

Он отметил, что республиканские власти прорабатывают с федеральным правительством другие меры поддержки и дальнейшее функционирование и развитие сферы туризма в осенне-зимний период.

Как сообщалось, правительство выделит 2,7 млрд рублей из резервного фонда на поддержку туристической отрасли Крыма, пострадавшей из-за снижения спроса со стороны туристов. Единовременная выплата составит четыре МРОТ на одного сотрудника.