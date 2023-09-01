"По данным ассоциации "Мир без границ" на 31 августа, основанным на опросе туристических администраций регионов, в большинстве регионов система безвизового обмена группами с Китаем не заработала – причем как в одну, так и в другую сторону. Единственное исключение – дальневосточные регионы России, граждане которых уже выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам. Однако массового китайского группового турпотока по безвизу нет до сих пор и там, не говоря уже о Центральной России", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, причины такой ситуации малопонятны участникам туррынка.

"Со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены. Почему – не знаем", – сказал председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что 10 августа первая группа в составе 23 китайских туристов прибыла из города Сиань в московский аэропорт "Шереметьево" в рамках соглашения о групповых безвизовых туристических поездках между странами. Они приезжали на неделю и планировали посетить Москву и Санкт-Петербург.

Приезд первой группы из Сианя оформлялся в тестовом режиме – на ней китайский туроператор отработал механизм действия соглашения о безвизовых групповых поездках: в частности, регистрацию группы и взаимодействие со страховой компанией.

Действие соглашения о бевизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии COVID-19, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

В 2019 году взаимный турпоток России и Китая достиг 4 млн человек — примерно по 2 млн человек с каждой стороны. В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тыс. человек.