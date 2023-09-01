"Гостей фестиваля ждет путешествие в разные эпохи, с которыми связана жизнь усадьбы фон Дервиза — они отправятся в 19, 20 и 21 столетия", — говорится в сообщении.

В частности, в программе праздника исторические танцы, салонные игры XIX века, уличный театр, ретровыставка мопедов и автомобилей.

Посетители также увидят конное представление и песочное шоу, смогут посетить Музей заброшенных вещей усадьбы и Аллею байкеров, принять участие в мастер-классах.

При желании гости фестиваля могут привезти с собой яблоки и морковь для лошадей.

Промышленно-усадебный комплекс фон-Дервизов в п. Старожилово (1868-1910-е гг.) — объект культурного наследия федерального значения. Для его строительства "железнодорожный король" и первый российский мультимиллионер Павел Григорьевич фон-Дервиз приобрел у княгини Ольги Алексеевны Орловой более 3000 десятин земли в Старожилово и оформил на свою жену Веру Николаевну Тиц. В 1891 году здесь было начато строительство конного завода. Комплекс проектировал русский архитектур второй половины XIX века Федор Осипович Шехтель.

На Старожиловском конном заводе разводили несколько групп лошадей: верховых, предназначавшихся для армии, рысистых для выступлений на ипподроме и тяжеловозных для выполнения тяжелых работ. После революции завод национализировали, но продолжали использовать по назначению. В Старожилово начали свозить чистокровных лошадей со всей страны и приступили к выведению новой породы. В самом конце XX века на заводе удалось селекционировать русскую верховую породу, занимавшую призовые места как в России, так и за границей. В 1999 г. русской верховой породе присвоили регистрационный номер.

В настоящее время усадьба находится в плохом состоянии. Как сообщалось, ранее глава региона Павел Малков заявил о намерении возродить Старожиловский конезавод с привлечением к этому инвесторов.