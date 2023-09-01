Слушателей ждет опера Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в красочной постановке Алексея Степанюка.

В главных партиях — Ирина Чурилова, Николай Гассиев, Юрий Воробьёв, Александр Трофимов, Ярослав Петряник и Светлана Карпова, говорится в сообщении.

Историческая сцена откроется на пять дней позже: 7 сентября прозвучит "Иоланта" Чайковского, отмечают в театре.

Среди последних премьер в афише первого месяца осени также карнавальная "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, мистический диптих Бартока — одноактные балет "Чудесный мандарин" и опера "Замок герцога Синяя Борода", а также "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера.

Уже 23 и 24 сентября на новой сцене Мариинского театра состоится первая в новом сезоне премьера — "Демон" Антона Рубинштейна.

Одним из главных событий в сентябре станет также день рождения Дмитрия Шостаковича. К праздничной дате в Концертном зале приурочен цикл "Все симфонии Шостаковича" — сочинения исполнит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Первые вечера состоятся 10 и 14 сентября.

Чествовать композитора в театре будут также исполнением его опер, являющихся репертуарными редкостями, — "Нос" (19 сентября) и "Леди Макбет Мценского уезда" (20 сентября).

Специальным гостем в сентябре станет молодой китайский дирижер Хаожань Ли — обладатель III премии и бронзовой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Под его управлением прозвучат оперы "Травиата" Верди (10 сентября) и "Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса (15 сентября).