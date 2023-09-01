Она приурочена к 350-летию со дня рождения любимой сестры императора Петра I и знакомит с галереей ее портретов из коллекций девяти российских музеев.

Эта выставка — первый монографический проект о жизни царевны — охватывает период с начала XVIII до конца XX века. Виртуальные экспонаты размещены на официальном сайте музея до 31 декабря.

"На выставке впервые одновременно показаны все сохранившиеся портреты царевны, представленные в российских музейных собраниях. Эти изображения позволяют воссоздать насыщенный жизненный путь Натальи Алексеевны, раскрыть ее неординарную личность. На протяжении многих десятилетий художники возвращались к ее образу, создавали как оригинальные композиции, так и копировали прижизненные портреты", — отмечают в музее.

На виртуальной выставке — 11 портретов царевны, на большинстве из них Наталья Алексеевна изображена в платье, украшенном вышивкой, кружевом и бриллиантовой пряжкой, а также в мантии, подбитой горностаем — это традиционный элемент императорского костюма.

Сближает эти портреты и характерная для 1710-х годов прическа — парик средней высоты с локонами, симметрично расположенными на лбу. На некоторых произведениях прическа дополнена аграфом (застежкой в виде броши). Эти общие черты указывают на то, что была создана определенная иконография изображения Натальи Алексеевны.

Виртуальные портреты дополняют графические произведения, среди которых — две гравированные копии с работы Ивана Никитина, созданные Петром Борелем в середине XIX века.

Наиболее совершенными с точки зрения мастерства считаются портреты кисти русского художника первой половины XVIII столетия Ивана Никитина, в том числе два прижизненных изображения. Они представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея.

Биографических сведений о Наталье Алексеевне немного и информация преимущественно основана на изданиях XIX века. Она родилась 1 сентября (по новому стилю) 1673 года в семье царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной и была младше своего брата Петра (будущего императора Петра I) на год.

Грамоте младшую дочь царской четы обучала Феодора Петрова. Петр и Наталья были очень близки — в своих письмах она называла брата "свет мой", нередко сопровождала его в поездках.

После создания в 1712-1715 годах Русской слободы царевна жила у Литейного двора на Набережной линии (ныне Шпалерная улица) — в построенном для нее дворце с домовой церковью (сейчас — Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость).

Наталья Алексеевна активно занималась благотворительностью, что было нехарактерно для начала XVIII века: на территории за ее дворцом располагались женская богадельня и приют.