Как сообщает пресс-служба холдинга в пятницу, в августе 2023 года "дальние" перевозки выросли год к году на 4,6%, до 14,3 млн человек, но при этом были ниже соответствующего июльского показателя (14,5 млн человек) на 1,38%. В июне этого года в дальнем следовании было отправлено 12 млн пассажиров.

Пассажирооборот в дальнем следовании в августе вырос на 4,9% г/г, до 14 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, исходя из оперативных данных РЖД, за лето в дальнем следовании перевезено в общей сложности 40,8 млн человек против 38,2 млн за лето 2022 года (рост на 6,8%). Для сравнения: в докризисном 2019 году за три летних месяца в дальнем следовании в РФ было перевезено 39,6 млн пассажиров — на 3% меньше, чем в этом году.

Пригородные перевозки в РФ в августе показали снижение г/г на 3%, до 94,4 млн человек. Пассажирооборот в пригородном сообщении вырос на 0,5%, до 3,2 млрд пассажиро-километров.

В целом за август железной дорогой в РФ перевезено 108,7 млн пассажиров — на 2,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

По итогам 8 месяцев перевозки пассажиров на сети РЖД, согласно оперативным данным холдинга, выросли на 4,6%, до 785,6 млн человек. В том числе в дальнем следовании отправлены 83 млн человек (+12%); пассажирооборот вырос на 4,9%, до 14 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении — 702,6 млн человек (+3,8%); пассажирооборот вырос на 5,3%, до 22 млрд пассажиро-километров.