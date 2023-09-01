"В его работе принимают участие более двадцати переводчиков и исследователей из России, Франции, Македонии, Турции, Ирака, Палестины и Индии", — сказал собеседник агентства.

Во время работы семинара пройдут заседания, мастер-классы, круглые столы по проблемам теории и практики перевода, а также презентация новых изданий переводов произведений Толстого и других русских писателей.

Так, участники семинара обсудят трудности и особенности перевода произведений Льва Толстого, Федора Достоевского, Константина Ушинского, Михаила Булгакова на хинди, тамильский, английский, французский, немецкий, татарский, старотатарский, арабский языки, а также другие спорные и интересные вопросы переводов литературных произведений.

Одно из заседаний семинара будет посвящено переводам произведений Л. Н. Толстого на языки народов России.

Семинар завершит работу 3 сентября.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Л.Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.