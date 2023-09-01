"Экотропа "Высота Эфа" является одним из самых популярных туристических маршрутов нашего нацпарка. Было принято решение провести кардинальную реконструкцию, используя современные особо прочные экологические материалы. И теперь на протяжении всей тропы, а это 1200 метров, уложен настил из террасной доски, сделанной из полимер-песчаного композита", — сказала Большакова.

Также тропа значительно расширена, она впервые оборудована пандусами для маломобильных посетителей, которые могут самостоятельно добраться до смотровой площадки и специальных фотозон.

Первые посетители уже оценили реконструкцию и оставили положительные отзывы, добавила пресс-секретарь.

В то же время продолжаются работы, которые связаны с проведенной реконструкцией экотропы. Речь идет о строительстве большой парковки для автотранспорта, на котором гости приезжают к дюне Эфа.

Как пояснила Большакова, съезд с дорожного полотна на участки территории без покрытия приводит к их разрушению.

"Однако с завершением работ на новой парковке забот у нацпарка о дюне Эфа не убавится. Нам предстоит оборудовать с учетом потребностей маломобильных групп участок тропы, ведущий к морю, в том числе спуск на пляж. Там есть серьезная проблема — высокий берег, который предстоит преодолеть, не нарушая экологию этого места", — заключила пресс-секретарь.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.