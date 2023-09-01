"Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" завершит реконструкцию Политехнического музея в Москве в 2025 году. Соглашение о передаче функций заказчика между руководством Политехнического музея и "Единым заказчиком" подписано во второй половине августа 2023 года. На сегодняшний день наиболее важная и трудоемкая часть строительных и реставрационных работ в здании выполнена", — говорится в сообщении.

По данным компании, сейчас реставрация завершена на 95%. Полностью выполнены строительные работы на внешнем контуре исторического здания, оно подключено ко всем инженерным сетям и интегрировано в городскую среду. Генподрядчик АО "Политехстрой" продолжает отделочные работы, подготовку внутренних помещений под размещение экспозиций и устройство внутренних инженерных коммуникаций. Полезная площадь здания увеличена на треть — до 48,2 тыс. кв.м — благодаря возведению светопрозрачного купола над внутренними дворами, созданию пространств для выставок и размещения оборудования в подкровельном пространстве и дополнительных подвальных этажей.

Приоритетной задачей для "Единого заказчика" станет полное завершение отделки интерьеров и подготовка к размещению экспозиций о науке и технике.