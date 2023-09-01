"Работы на территории лесопарка Павловской Слободы городского округа Истра практически завершены. 1 сентября, в День знаний, лесопарк откроют для посетителей. Торжественное открытие лесопарка запланировано на 8 сентября", — говорилось в сообщении.

На территории проложили пешеходные и велодорожки, установили спортивную и детскую площадки. Предусмотрен также пункт проката спортивного инвентаря. Для безопасности посетителей установили системы освещения и видеонаблюдения.

Как сообщалось, к открытию 1 сентября готов Видновский лесопарк в Ленинском округе. Здесь обустроили прогулочные дорожки, вдоль которых установили системы освещения и видеонаблюдения. Появились площадка с детским игровым оборудованием, место для прогулок с домашними питомцами, зона воркаут.

В День знаний посетителей примет и лесопарк "Гальчино" в Домодедовском округе. Здесь благоустроили порядка 30 га территории: проложили пешеходные дорожки из гранитного отсева, установили освещение, оборудовали вело-лыжный маршрут. По просьбе местных жителей обновили площадку у находящегося здесь родника. Вдоль карьера обустроили смотровые площадки и зону отдыха с шезлонгами.

Также откроют для прогулок в пятницу Томилинский лесопарк в Люберцах. Проектом благоустройства здесь было предусмотрено создание "Тропы здоровья" с зонами для отдыха и игр, вело-лыжного маршрута, бегового маршрута, зоны воркаут.