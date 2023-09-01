"Не подано ни одной заявки. В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися", — говорится в документе.

Как сообщалось, на торги единым лотом выставлялись аквапарк и турбаза. В лот входят как залоговое имущество (коттеджи, корпус с бассейном и раздевалкой, гостиница, детский бассейн, очистные сооружения, теплицы, водонапорная башня и другие объекты), так и незалоговое (гостевые домики и оборудование). Залоговым кредитором является ООО "Камальянс". База отдыха и аквапарк располагаются на общем земельном участке площадью 120,3 тыс. кв. метров. Объекты в настоящее время продолжают работать.

Арбитражный суд Камчатского края в 2020 году по заявлению АО "Комкон" признал банкротом базового резидента ТОР "Камчатка" ИП Ветчинову, построившую один из крупнейших на Дальнем Востоке аквапарков. В третью очередь реестра кредиторов включены требования АО "Комкон" и ООО "Озеро" (позднее уступило право требования компании "Камальянс") на общую сумму порядка 250 млн рублей. "Камальянс" зарегистрирован в марте 2023 года, основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом.

Инвестор проекта — известный на Камчатке предприниматель Александр Ветчинов — заявлял, что главной причиной убыточности аквапарка стала недодача в бассейны аквапарка "Чудо-остров" горячей воды. Также он винил в банкротстве слишком высокий тариф на этот ресурс и краевые власти. Однако представитель АО "Тепло Земли" (подает в аквапарк горячую воду из скважины) и краевые власти опровергали доводы Ветчинова.

Аквапарк "Чудо-остров" — первый крупный проект в сфере туризма, реализованный в рамках ТОР на Камчатке. Он открылся в Елизовском районе региона в конце 2016 года. Совокупная стоимость строительства аквапарка составила более 625 млн рублей. "Чудо-остров" — это комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанный на посещение более чем 700 гостями одновременно.

База отдыха "Лесная" располагается близ аквапарка, состоит из бунгало, коттеджей и гостевых домов. Также на территории есть термальный бассейн.