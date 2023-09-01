Начальная (максимальная) цена контракта — 658,7 млн рублей.

Речь идёт о внутриплощадочных сетях для обоих районов ОЭЗ — Предгорного и Прибрежного. Согласно техзаданию, необходимо также построить две трансформаторные подстанции. Срок выполнения работ — до 2 декабря 2024 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 сентября.

Как сообщалось, в феврале власти Иркутской области сообщили о планах до конца 2024 года направить 1,7 млрд рублей на строительство сетей электроснабжения, водопровода, канализации, а также улично-дорожной сети с наружным освещением на территории туристской ОЭЗ "Ворота Байкала".

В конце августа были объявлены аукционы на строительство водопроводных и канализационных сетей, теплосетей, улично-дорожной сети с освещением, инфраструктуры для автостоянок на общую сумму 266 млн рублей.

ОЭЗ находится на территории Байкальска — города на юге озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области с населением около 14 тыс. человек. Байкальск был основан в 1961 году с началом проекта Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), ставшего главным загрязнителем Байкала. В настоящее время БЦБК закрыт, ведется рекультивация его промплощадки.

Проект ОЭЗ "Ворота Байкала" существует с 2007 года, однако до сих пор не реализован.