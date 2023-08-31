Так, в честь праздника состоится вручение государственных наград за выдающиеся достижения во благо КБР, говорится в сообщении.

В национальном музее откроется выставка "Годы и люди", посвященная истории становления Кабардино-Балкарской республики. В региональной столице начнет работу выставка "Нальчик" в графическом и шрифтовом исполнении. Еще одна экспозиция "Городские летописи" откроется в павильоне парка 100-летия Кабардино-Балкарии.

Кроме того, жителей региона ждут концертные программы, конноспортивные соревнования и велогонка "Дружба народов Северного Кавказа"

Вместе с тем в рамках празднования в республике пройдут фестиваль уличных театров "Город счастья", фестиваль цветов, а также большой гастрономический фестиваль, говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия, посвященные Дню государственности Кабардино-Балкарии, будут проходить до середины октября.

1 сентября 1997 года была принята Конституция Кабардино-Балкарской республики и учрежден День государственности республики. Тогда в соответствии с постановлением парламента КБР этот день был объявлен в республике нерабочим.