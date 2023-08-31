В частности, свыше 7,5 млрд руб. потребует реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая до этого была реконструирована в 2007 году и, по словам Савельева, максимально сможет еще проработать до 2027-2028 гг.

"По нашей оценке, стоимость разработки проектно-сметной документации оценивается примерно в 150 млн руб., строительно-монтажные работы — в около 7,5 млрд руб. Соответствующая потребность в финансировании в бюджетном цикле нами будет заявлена. Если можно, (просьба — ИФ) поддержать этот подход, в противном случае я не представляю, как красноярский аэропорт закроется из-за того, что полоса не сможет принимать самолеты", — сказал Савельев, обращаясь к президенту.

Также, по словам Савельева, необходимо провести вторую очередь реконструкции перрона в аэропорту. Общая стоимость проекта оценивается в 6,4 млрд руб., из которых 5,5 млрд руб. — федеральная часть.

"В рамках формирования проекта закона о бюджете мы заявили в Минстрой и Минфин указанную потребность в финансировании. Мы, конечно, понимаем все и будем исходить из возможности федерального бюджета, но, на мой взгляд, это два узких места, особенно ВПП, которые, конечно, надо решить, потому что развитие аэропорта Красноярска видится в ближайшем будущем", — отметил министр.

Пассажиропоток красноярского аэропорта в прошлом году составил 3,1 млн человек, увеличившись год к году на 13%, напомнил Савельев. По его словам, показатель вырос, в том числе "за счет логистического хаба, который создает группа "Аэрофлот".

"Здесь надо учитывать, что группа "Аэрофлот" уже развернулась: авиакрыло из 6 самолетов находится в Красноярке, и до 2026 года группа увеличит авиакрыло до 18 самолетов", — сказал Савельев.

Международный аэропорт "Красноярск" управляется ООО "Аэропорт Емельяново", которое входит в частный холдинг "ЭРА Групп". Базовый перевозчик аэропорта — NordStar.