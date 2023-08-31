"Услышав от коллег, что во многих регионах появились так называемые локейшн-буки, где можно составить полное представление о возможных местах для съемок, мы решили не отставать. И уже сегодня на круглом столе с представителями региональных кинокомиссий представили локейшн-бук Калининградской области, который разработала АНО "Фестивальная дирекция", — написал Ермак.

Министр также выложил на странице версию локейшн-бука в приложении к посту. В списке представлены 22 локации, среди которых исторические и природные объекты. Каждое из них иллюстрируют несколько фотографий и краткое описание. Так, в список попали Куршская коса и Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде, Музей изобразительных искусств, являвшийся в довоенное время Кенигсбергской биржей, маяк в поселке Заливино на берегу Куршского залива, Калининградский морской торговый порт, живописный и старинный поселок Железнодорожный и другие примечательные места региона.

О живописном районе Калининграда Амалинау в презентации говорится, что "это часть города, где сохранились низкая застройка и исторические виллы, спроектированные и построенные в начале ХХ века. Большинство вилл было выполнено по индивидуальным проектам и построено в стиле модерн, или как его называли в Германии — югендстиль. Район в целом визуально погружается в атмосферу довоенного Кенигсберга".

Как сообщалось, в Калининградской области действует система рибейтов (финансовой поддержки кинопроизводителей, снимающих фильмы в регионе). За последние шесть лет количество кинокомпаний — участников системы рибейтов, увеличилось в четыре раза.

"Для региона система рибейтов — это возможность помимо развития и формирования собственной профессиональной среды кинопроизводства, пропагандировать регион с точки зрения туризма, и это серьезный фактор", — говорил губернатор Антон Алиханов.

Правительство Калининградской области в 2023 году намерено простимулировать производителей художественных кинофильмов и музыкальных клипов на 25 млн рублей.