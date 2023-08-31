"Мы организовали отдых в более 100 загородных и почти в 1 тыс. школьных лагерях. Кроме того, отправили на Черное море около 5 тыс. детей. Ежегодно выделяем порядка 25 тыс. льготных и бесплатных путёвок для тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке — это ребята из многодетных, малообеспеченных семей, сироты, с ограниченными возможностями здоровья. Также в этом году мы взяли на себя обязательство по организации отдыха детей участников СВО. Около 2 тыс. ребят смогли бесплатно отдохнуть в лагере "Литвиново" в Наро-Фоминском округе", — цитирует Воробьева пресс-служба регионального правительства.

Всего в этом году в Подмосковье работало 111 летних оздоровительных лагерей — больше всего в городских округах Пушкинский (16), Истра (12), Коломна (11), Рузский (10). При школах действовали 983 детских лагеря. Также можно было отдохнуть в четырех лагерях в Анапе и одном в Туапсе.

Первые смены в лагерях начались в конце мая.