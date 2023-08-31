"Последняя крупная доработка системы шла всю весну и лето: исполнитель (АО "НТТ") приводил систему в соответствие с постановлением правительства об электронной путевке и устранял недостатки, выявленные туроператорами в ходе тестирования программного продукта. При этом о том, что этот блок доработки закончен, АО "НТТ" уведомило туроператоров только 30 августа. В связи с этим последние переделки системы также нуждаются в новых тестах на предмет ее корректного функционирования", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, по данным участников рынка, с системой электронных путевок сейчас взаимодействуют не более 10 туроператорских компаний. При этом всего в Едином федеральном реестре 360 туроператоров по выездному туризму.

"Наступление ответственности за невыгрузку данных в систему электронных путевок с 1 сентября является сейчас чисто формальным требованием, которое не может быть исполнено представителями туротрасли, поскольку отлаженной и протестированной системы все еще нет", — считают в ассоциации.

Ранее Минэкономразвития РФ разместило на официальном портале правительственных документов проект постановления, предполагающего перенос введения ответственности для туроператоров по выездному туризму за невнесение данных в систему "Электронная путевка" на полгода – до 1 марта 2024 года. Однако этот документ пока не утвержден.

Как сообщили в ассоциации, согласно устным сообщениям регулятора в ходе совещания с туроператорами по выезду, сроки наступления такой ответственности будут сдвинуты только до 15 ноября. Однако у представителей туриндустрии нет гарантии, что доработанная к этому времени система будет работать корректно.

По мнению туроператоров, чтобы к системе могли подключиться все игроки, нужно время минимум до конца первого квартала 2024 года.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России вступил в силу 1 сентября 2022 года. Туроператоры по выездному туризму с 1 сентября 2023 года должны будут передавать в единую информационную систему электронных путевок данные обо всех проданных турах за рубеж. Для турпакетов по России это требование отложено на год, до 1 сентября 2024 года.