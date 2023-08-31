"Речь идет о строительстве трех- и четырехзвездочных гостиниц, акватермального комплекса, об обустройстве общественных пространств, например, для проведения фестивалей. Планируется сделать экотропу, которая пройдет через всю туристическую территорию. Уже есть договоренности с несколькими инвесторами, и продолжается работа по привлечению к работе предпринимателей на земельные участки, где в этом есть потребность", — отметил Томенко.

На территории турзоны площадью около 49 га вместе с корпорацией "Туризм.РФ" при поддержке федерального правительства в ближайшие пять лет планируется запустить сразу несколько лечебно-оздоровительных и гостиничных комплексов для туристов. Сейчас работа над мастер-планом находится в завершающей стадии, отметил губернатор.

"Строительство радонопровода стоимостью около 580 млн рублей — один из ключевых вопросов. С учетом ландшафта с перепадами высот это — непростой процесс. Проведены исследования, подтверждающие лечебные свойства воды. Сейчас важна интенсивная работа в области разведки и проектирования, чтобы к запуску первых гостиничных комплексов минеральная вода уже была доступна для туристов. Рассчитываем в этом вопросе и на федеральную поддержку", — подчеркнул Томенко.

Ранее сообщалось, что концепция туркластера предполагает строительство шести объектов с номерным фондом более 1 тыс. номеров, а также создание современной оздоровительной и развлекательной инфраструктуры. Вместе с тем разработка мастер-плана туркластера поможет увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории к 2030 году до 1 млн туристов и экскурсантов.

Якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена вблизи действующего города-курорта Белокуриха.