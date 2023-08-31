Находки были сделаны под Белозерской башней монастыря.

"Это навесные замки, которые были распространены в Белозерье в XV-XVI веках. Сохранность достаточно хорошая, несмотря на то, что они столько лет пролежали на глубине двух метров, их нашли в толще песка. Археологи делают вывод, что на месте Белозерской башни было озеро, а когда стали застраивать каменный монастырь, делали насыпь", — сказал собеседник агентства.

Следующие археологические раскопки в Кириллове пройдут в сентябре. Предполагается, что специалисты исследуют территорию у Казанского собора.

Раскопки проводятся в рамках масштабной реставрации, которая постепенно идет на территории Кирилло-Белозерского монастыря. В настоящее время уже отреставрированы участки крепостной стены XVII века, Белозерская, Московская, Казанская, Вологодская и Косая башни.

Сничный замок (от старорусского слова "сныч" — элемент запирающего устройства) представляет из себя горизонтальную коробку, внутри которой находится механизм запора.