"В границах курорта "Красная Поляна" выросла численность серн. Подобный характер распределения серн на территории курорта отмечался и в прежние годы, однако он может несколько меняться, что в свою очередь обусловлено неравномерностью схода снежного покрова, и следовательно, роста горно-луговых травянистых растений, составляющих основу питания серн в период вегетации", — подчеркнул директор.

Он отметил, что Цирки-1 и 2 (Цирк 1 находится на высоте 2,2 тыс. м, Цирк 2 — 2, 3 тыс. м — ИФ) наиболее благоприятны для обитания серн летом и в начале осени.

"В целом, все три Цирка курорта являются местами сезонного сосредоточения наиболее крупной группировки кавказских серн в Сочинском национальном парке. В текущем году прирост молодняка на 3% превысил показатели прошлого года, что вероятно явилось следствием более благоприятной зимовки животных ввиду малоснежной зимы", — рассказал Шагаров.

По его словам, ключевую роль в поддержании благополучия серн на курорте играют биотехнические мероприятия по минеральной подкормке животных, которые проводят сотрудники отдела по охране окружающей среды и устойчивому развитию совместно с научными сотрудниками Сочинского национального парка. Также важную роль играет отсутствие фактора беспокойства и низкая численность хищников на территории.