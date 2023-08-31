"С мая и на сегодняшний день наш город посетили 3,7 млн человек, с начала года мы приняли уже более 5 млн 380 тыс. туристов. Самым популярным оказался август — свыше миллиона гостей. Завтра начнётся новый учебный год, но пока массового оттока туристов мы не наблюдаем. Средства размещения курорта сохраняют загрузку 90%", — написал он в телеграм-канале.

Как отметил Копайгородский, хорошие прогнозы по погоде и турпотоку и на бархатный сезон – до конца октября в городе забронировано свыше 70% номеров.

В 2022 году в период высокого курортного сезона Сочи принял почти 3,6 млн туристов.