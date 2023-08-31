Полетная программа "России" (группа Аэрофлот) из Москвы в Калининград стартовала на Boeing 737-900. Поступление в парк лайнеров увеличенной пассажировместимости позволит удовлетворить повышенный спрос на авиаперевозки по этому маршруту. Воздушные суда Boeing 737-900 представлены в моноклассе и рассчитаны на 215 человек", — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, пополнение флота компании сразу двумя лайнерами этого типа позволило перевозчику возобновить полетные программы по наиболее популярным у путешественников внутрироссийским направлениям. Среди востребованных маршрутов особое место, традиционно, занимают рейсы, связывающие столицу страны с Калининградской областью. Рейсы авиакомпании из столичного аэропорта "Шереметьево" в Калининградскую область выполняются дважды в день.

Как сообщалось, региональные власти в связи с летним ростом туристического потока в область обращались в Росавиацию с просьбой об увеличении числа рейсов и емкости самолетов перевозчиков.

В начале июля в ходе пребывания в Калининграде председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы обратят внимание Минтранса РФ на необходимость выделения дополнительных самолетов для рейсов из Калининграда в другие регионы России.