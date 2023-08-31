"Большой десантный корабль "Николай Вилков", гидрографическое судно ГС-84, пожарный катер ПЖК-1514, морской водолазный бот ВМ-20 и рейдовый буксир РБ-404 забрали из порта Зарубино 1074 человека и 34 автомобиля", — написал Кожемяко в своем телеграм-канале.

Корабли Тихоокеанского флота приняли на борт отдыхающих с побережья в районе села Андреевка. Сейчас они следуют во Владивосток.

Ранее губернатор сообщал, что из-за последствий ливней, которые размыли дороги и мосты в Хасанском районе, на побережье застряли тысячи человек.

Отряд кораблей и судов ТОФ во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков" еще утром выдвинулся из пунктов базирования во Владивостоке в порт Зарубино. Вместе с БДК в составе отряда гидрографическое судно, пожарный катер, морской водолазный бот и буксир. Корабли будут курсировать в течение трех дней, чтобы успеть вывезти всех

Сообщалось, что за один переход из Зарубино во Владивосток получится перевезти около 40 единиц транспорта и 700 человек.

Накануне к командующему Тихоокеанским флотом с просьбой о помощи и выделении БДК для перевозки жителей с затопленных районов обратился губернатор. Адмирал Виктор Лиина дал соответствующие распоряжения.