"Европейская территория России, Урал и Сибирь прогнозируются с аномалией положительной, значительно положительной. То есть класс выше нормы прогнозируется на огромной территории нашей страны", — сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Также температура около нормы и чуть выше прогнозируется на южной половине Дальневосточного федерального округа, на Камчатке.

В северной половине Дальневосточного федерального округа и на самом востоке Красноярского края в сентябре температура будет около и ниже нормы, уточнил Вильфанд. Наиболее сильные отклонения температуры от нормы прогнозируются на северо-востоке Якутии.

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что их избыток прогнозируется на Кольском полуострове, в восточной половине Якутии, в Магаданском крае, на Чукотке, на юге Хабаровского края и Сахалине. Также значительное количество осадков, превышающее нормы, прогнозируется на юге Урала и юге западной Сибири.

Дефицит осадков прогнозируется в Поволжье, на севере Урала, севере Сибирского федерального округа и на западе Дальневосточного федерального округа.

На европейской территории России количество осадков, как уточнил Вильфанд, прогнозируется около нормы.