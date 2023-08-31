"С 1 августа РФ приступила к выдаче единых электронных виз (ЕЭВ). За первый неполный месяц функционирования проекта оформлено почти 31 тыс. таких виз. Воспользоваться оформленными визами успели уже около 14 тыс. иностранцев, которые въезжали преимущественно через аэропорты московской воздушной зоны, аэропорт "Пулково", а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае", — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, чаще всего электронную визу оформляли граждане КНР, Эстонии, Индии, Германии и Турции.

"Отказы получили лишь 24 иностранца. Таким образом, доля отказов не превышает 0,08%", — подчеркнули в департаменте.

Ранее туроператоры сообщили, что иностранные туристы часто получают отказы из-за технических недоработок самой системы и сложностей с заполнением анкеты.

В свою очередь, в ведомстве сообщили, что по итогам анализа наиболее часто возникающих у заявителей вопросов в самое ближайшее время на портале МИД России по оформлению электронных виз будут размещены дополнительные разъяснения.

"Принципиальными сдерживающими факторами для наращивания объемов въездного туризма по-прежнему являются сложная и дорогая транспортная логистика для туристов из тех стран, с которыми отсутствует прямое авиасообщение, а также невозможность использования на территории России банковских карт, выпущенных за рубежом. Полагаем, что по мере решения вышеупомянутых вопросов и дальнейшего развития туристской инфраструктуры спрос на электронные визы возрастет кратно", — заявили в департаменте.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.