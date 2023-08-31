"Доля курортов России в продажах ряда многопрофильных туроператоров в 2023 году выросла до 20-30%, это позволило курортам внутри страны занять второе место после Турции. В абсолютных цифрах общий летний турпоток внутри России (включая самостоятельные поездки), как и всегда было ранее, оказался значительно больше зарубежного. По предварительным оценкам, только на массовые пляжные курорты этим летом россияне совершили порядка 14,5 млн поездок", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, Краснодарский край традиционно стал самым популярным направлением у российских туристов летом 2023 года. Доля этого региона превысила 50% в общем объеме продаж туроператоров по внутрироссийским направлениям по итогам лета. Главным направлением в этом регионе и в общем рейтинге стал Сочи, на курорт приходится более 50% всех продаж туров на Кубань.

Второе место по популярности у российских туристов заняла Анапа. Доля этого курорта в продажах туроператоров по внутренним направлениям составляет 10-20%. Далее следуют Санкт-Петербург, Кавминводы, Крым, Москва и Подмосковье, Дагестан, Калининград, Казань, Алтай. Доля этих направлений в общих продажах по России составляет 13% и меньше.

Как сообщили в АТОР, турпоток в Дагестан, Анапу и Кавминводы вырос по сравнению с прошлым летом, а в Крым снизился на 30%, на Камчатку – на 10-11%.

Чаще всего россияне отправлялись в экскурсионные поездки в Москву, Санкт-Петербург, по Золотому Кольцу, в Дагестан, Татарстан, Калининград и Карелию.