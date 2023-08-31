"Планета пережила самый жаркий и июнь, и июль. Глобальная температура июня и июля 2023 года была рекордно высокой. Никогда еще за период истории метеорологических наблюдений таких температур не бывало", — сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Очень сильная жара отмечалась летом в Европе; так, в течение многих дней, как отметил Вильфанд, бились ежедневные рекорды температуры во Франции, Швейцарии, Германии, Польше, Хорватии, Италии, Греции и других странах.

В то же время, по его словам, на европейской территории России температурный фон в июне и июле был "умеренным и даже несколько ниже нормы".

Однако на остальной территории страны, на Урале, особенно на севере Урала, и в Сибири, были очень высокие температуры, сказал Вильфанд. Также жаркая погода была на юге европейской территории России в июле, температура там поднималась до 42 градусов.