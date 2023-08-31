Александр Невский считается небесным покровителем Кургана.

Открытие "Александровских дней" состоится 9 сентября на Троицкой площади, где пройдут продовольственная ярмарка и праздничный концерт, говорится в сообщении.

Кроме этого, яркие и красиво украшенные площадки разместят вокруг Курганской филармонии. На площадке "Урожайный ряд" пройдет гастрономический конкурс "Лето в банке", где представят разнообразные соления и варения. "Потешная площадь" будет представлена интерактивными и концертными программами, яркими цирковыми выступлениями.

"На площадке "Мастеровая площадь" организуют мастер-классы по изготовлению нитей из травы и поделок из глины, росписи по дереву. В русской избе мастерицы научат традиционным женским занятиям: ткачеству на кроснах, плетению поясов и заготовке капусты на зиму. Также можно будет попробовать намолоть муки с помощью настоящих жерновов", — говорится в сообщении.

На "Модной площади" пройдет дефиле народных костюмов.

"Удалой ряд" — здесь пройдут состязания по поднятию гири, перетягиванию каната и армрестлингу. Самым сильным и ловким предложат отчеканить монету на память, а также наколоть или напилить дров", — добавляет пресс-служба.

Помимо этого, гости праздника смогут посетить казачьи избы и сделать фото в ярких, теплых фотозонах с осенними цветами и листьями, с корзинами яблок и с большими тыквами.

Завершатся "Александровские дни" 12 сентября, в день рождения Александра Невского. В этот день у собора Александра Невского пройдет концертная программа, а в Городском саду будет работать православная ярмарка и увлекательные мастер-классы, отмечается в сообщении.